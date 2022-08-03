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Лига чемпионов

Черчесов не пожелал обсуждать недоработки «Ференцвароша» в матче с «Карабахом»

03 Августа 2022 • 23:44 Комментировать
Карабах
1:1
Ференцварош
окончен

Венгерский «Ференцварош» не сумел добиться победы в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, матч закончился ничьей 1:1.

Станислав Черчесов, наставник венгерской команды, отметил недостатки в игре, но журналистам сказал, что обсуждать их с ними не собирается, а разбор полетов будет проведен в закрытой обстановке.

-  Есть игра и есть результат. Команда от меня услышит моё мнение, публично разбирать я ничего не буду. Мы сыграли 1:1, разбирать игру будем по возвращении, - цитирует Черчесова телеканал «Матч ТВ».

Ответный матч состоится на следующей неделе в Будапеште.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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окончен Карабах 1:1 Ференцварош 2.15 3.45 3.70
окончен Маккаби Хайфа 4:0 Аполлон
окончен Динамо Киев 1:0 Штурм
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