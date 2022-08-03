Черчесов не пожелал обсуждать недоработки «Ференцвароша» в матче с «Карабахом»

Венгерский «Ференцварош» не сумел добиться победы в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, матч закончился ничьей 1:1.

Станислав Черчесов, наставник венгерской команды, отметил недостатки в игре, но журналистам сказал, что обсуждать их с ними не собирается, а разбор полетов будет проведен в закрытой обстановке.

- Есть игра и есть результат. Команда от меня услышит моё мнение, публично разбирать я ничего не буду. Мы сыграли 1:1, разбирать игру будем по возвращении, - цитирует Черчесова телеканал «Матч ТВ».

Ответный матч состоится на следующей неделе в Будапеште.