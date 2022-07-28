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Самедов ответил, сможет ли «Ференцварош» пройти «Карабах»

28 Июля 2022 • 20:45 Комментировать
Карабах
...
Ференцварош
03.08 21:00

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов поделился своим мнением о выступлениях венгерского «Ференцвароша», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов. «Ференцварош» пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, и там ему предстоит сразиться с азербайджанским «Карабахом». Самедов не готов назвать фаворита в этой паре.

- Не вижу фаворита. «Карабах» первый матч играет дома? Все равно не вижу. Ведь второй будет играть в гостях, - цитирует Самедова «Рейтинг Букмекеров».

Первый матч между «Карабахом» и «Ференцварошем» состоится 3 августа, ответный - 9 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Ференцварош Александр Самедов
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КАРАБАХ ФЕРЕНЦВАРОШ
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