Пономарёв: «Ференцварош» сто процентов пройдёт «Карабах»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выходе «Ференцвароша» Станислава Черчесова в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Хорошо. Большой молодец Станислав. Он же и в Польше «Легию» привел к первому месту. Так что ничего удивительного не вижу. Станислав умеет работать с такими командами», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

По мнению эксперта, в третьем отборочном раунде «Ференцварош» без проблем справится с «Карабахом», ведь они являются лидерами в чемпионате Венгрии.

Во 2-м квалификационном раунде «Ференцварош» прошел «Слован», победив в гостях со счетом 4:1. Первая игра венгров с «Карабахом» состоится 3 августа.

