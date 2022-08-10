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Лига Европы

Игнатьев назвал условие, при котором «Ференцварош» уволит Черчесова

10 Августа 2022 • 11:46 Комментировать
Ференцварош
1:3
Карабах
окончен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал невыход «Ференцвароша» в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, венгерская команда, которой руководит другой экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, уступила по сумме двух встреч «Карабаху» (2:4) в 3-м квалификационном раунде главного клубного турнира Европы.

По мнению Игнатьева, эта неудача не заставит руководство «Ференцвароша» уволить российского специалиста.

«Не сказал бы, что это трагедия. Уверен, что венгерский клуб не уволит Станислава Саламовича, но если «Ференцварош» будет продолжать неубедительно играть в квалификации Лиги Европы и чемпионате Венгрии, то тогда Черчесова могут и убрать», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

За выход в групповой этап Лиги Европы «Ференцварош» поспорит с ирландским клубом «Шемрок Роверс». Первый матч состоится 18 августа. Начало — в 21:00 по московскому времени.       

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Ференцварош Борис Игнатьев Станислав Черчесов Шемрок Роверс
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