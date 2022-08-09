Сёмин не удивлён провалом «Ференцвароша»

Венгерский «Ференцварош» бесславно завершил свои выступления в Лиге чемпионов, проиграв в домашнем ответном матче «Карабаху» со счетом 1:3. Это чувствительная неудача для команды, которую тренирует российский специалист Станислав Черчесов.

Однако Юрий Сёмин, легендарный российский тренер, больше всего в своей карьере работавший с московским «Локомотивом», не удивлен этой неудачей.

- «Карабах» - очень серьёзная команда, постоянно выигрывает чемпионат Азербайджана, участвует во всех европейских кубках. Поэтому ничего неожиданного здесь нет, - цитирует специалиста новостное агентство ТАСС.