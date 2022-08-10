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Лига чемпионов

Тренер «Карабаха» объяснил, почему его команда переиграла «Ференцварош»

10 Августа 2022 • 05:20 Комментировать
Ференцварош
1:3
Карабах
окончен

Наставник азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал журналистам о том, как его команда сумела выбить венгерский «Ференцварош» из Лиги чемпионов.

Гурбанов сказал Azerisport, что итоговый счёт может обманывать нас всех, ведь добыть победу было очень сложно. Тренер отметил, что его подопечные просто больше хотели выиграть, но тактически он точно не переиграл Черчесова.

«Завтра команда с менее опытным тренером может переиграть нас. В футболе часто бывает так, что побеждает не тот, кто смотрелся лучше», - добавил Гурбанов.

Напомним, что азербайджанский клуб по сумме двух матчей обыграл команду Станислава Черчесова. В следующем раунде Лиги чемпионов «Карабах» встретится с чешской «Викторией».

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Ференцварош Лига Чемпионов Станислав Черчесов Гурбан Гурбанов
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