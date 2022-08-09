«Ференцварош» Черчесова провалил игру с «Карабахом»

«Ференцварош» и «Карабах» провели ответный матч в квалификации Лиги чемпионов после 1:1 в Азербайджане. Команда Станислава Черчесова уступила сопернику как по количеству ударов, так и по голам. Абделла Зубир отличился уже на седьмой минуте, а спустя тайм забил Ибраима Ваджи, который вскоре сделал счет разгромным. Венгры смогли в концовке забить гол престижа после удара Адама Траоре – 1:3.
«Карабах» в плей-офф квалификации сыграет против «Виктории».
Протокол игры
|7'Зубир Абделла (0:1)
|54'Ваджи Ибраима (0:2)
|78'Ваджи Ибраима (0:3)
|(1:3) Траоре Адама VII86'
Дибус Денеш•Ботка Эндре• 84'Ковачевич Аднан51' (Кнустер Матс (51') •Теландер Расмус• 30'Чивич Эльдар84' (Marquinhos vi (84') •Эсити Андерсон51' (Вечеи Балинт (51') •Ледуни Аисса•Захариассен Кристоффер•Нгуэн Токмак84' (Lorand Paszka (84') •Траоре Адама VII•Боли Франк 34'61' (Ммаэ Райан (61')
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко• 90'Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Байрамов Турал• 62'Гараев Гара86' (Leandro Andrade (86') • 90'Янкович Марко 31'58' (Алмейда Ричард (58') •Кади•Шейдаев Рамиль•Ваджи Ибраима82' (Квабена Овусу (82') •Зубир Абделла 84'86' (Ромао Жулио (86')
09 августа. Стадион "Групама Арена".