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Лига чемпионов

«Ференцварош» Черчесова провалил игру с «Карабахом»

09 Августа 2022 • 22:58 Комментировать (1)
Ференцварош
1:3
Карабах
окончен

«Ференцварош» и «Карабах» провели ответный матч в квалификации Лиги чемпионов после 1:1 в Азербайджане. Команда Станислава Черчесова уступила сопернику как по количеству ударов, так и по голам. Абделла Зубир отличился уже на седьмой минуте, а спустя тайм забил Ибраима Ваджи, который вскоре сделал счет разгромным. Венгры смогли в концовке забить гол престижа после удара Адама Траоре – 1:3.

«Карабах» в плей-офф квалификации сыграет против «Виктории».

Протокол игры  
Ференцварош1:3Карабах
  7'Зубир Абделла (0:1)
  54'Ваджи Ибраима (0:2)
  78'Ваджи Ибраима (0:3)
(1:3) Траоре Адама VII86'  
Дибус ДенешБотка Эндре  84'Ковачевич Аднан 51' (Кнустер Матс ( 51') Теландер Расмус  30'Чивич Эльдар 84' (Marquinhos vi ( 84') Эсити Андерсон 51' (Вечеи Балинт ( 51') Ледуни АиссаЗахариассен КристофферНгуэн Токмак 84' (Lorand Paszka ( 84') Траоре Адама VIIБоли Франк  34' 61' (Ммаэ Райан ( 61')
Запасные: Лончар СтьепанKrisztian LisztesБешич МухамедМергль СабольчCarlos AuzquiБогдан Адам
Магомедалиев ШахрудинВешович Марко  90'Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиБайрамов Турал  62'Гараев Гара 86' (Leandro Andrade ( 86'  90') Янкович Марко  31' 58' (Алмейда Ричард ( 58') КадиШейдаев РамильВаджи Ибраима 82' (Квабена Овусу ( 82') Зубир Абделла  84' 86' (Ромао Жулио ( 86')
Запасные: Гусейнов АббасОзобич ФилипМамедов РахильГугешашвили ЛукаДжафаргулиев ЭлвинРамазанов АминГурбанлы Муса
09 августа. Стадион "Групама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Ференцварош
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окончен Митьюлланд 1:3 Бенфика
окончен Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
окончен Ференцварош 1:3 Карабах 2.10 3.55 3.50
окончен после доп. времени ПСВ 3:2 Монако 2.35 3.75 3.00
окончен после доп. времени Штурм 1:2 Динамо Киев
окончен Рейнджерс 3:0 Унион Сент-Жиллуаз
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