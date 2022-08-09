«Ференцварош» Черчесова провалил игру с «Карабахом»

«Ференцварош» и «Карабах» провели ответный матч в квалификации Лиги чемпионов после 1:1 в Азербайджане. Команда Станислава Черчесова уступила сопернику как по количеству ударов, так и по голам. Абделла Зубир отличился уже на седьмой минуте, а спустя тайм забил Ибраима Ваджи, который вскоре сделал счет разгромным. Венгры смогли в концовке забить гол престижа после удара Адама Траоре – 1:3.

«Карабах» в плей-офф квалификации сыграет против «Виктории».