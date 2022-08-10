Черчесов: «Карабах» заслуженно победил в Будапеште»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал вылет своей команды из отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Карабах» заслуженно победил в Будапеште. Уступать всегда неприятно, но жизнь продолжается, и нам надо извлечь правильные уроки, чтобы стать сильнее», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Ференцварош» проиграл азербайджанскому «Карабаху» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:3 и покинул турнир. Теперь коллектив Черчесова примет участие в плей-офф Лиги Европы, 18 августа венгерский клуб примет «Шемрок Роверс».