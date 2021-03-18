Симеоне: «Не стану искать оправданий, «Атлетико» был хуже «Челси»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о вылете своей команды из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. «Матрасники» уступили «Челси» по сумме двух матчей со счетом 0:3 (0:1, 0:2).

«Челси» заслуженно победил по сумме двух матчей. В первом поединке была равная игра, однако соперник смог забить. На «Стэмфорд Бридж» соперник превосходил нас и заслужил победу.

«Атлетико» пытался забить гол, но наши попытки не увенчались успехом. Я не стану искать оправданий, мы были хуже «Челси». Поздравляю лондонцев. Нам нужно извлечь урок и двигаться дальше», - цитирует аргентинского тренера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 19-го марта, в швейцарском Ньоне.