Тухель стал рекордсменом «Челси»

Лондонский «Челси» принимал мадридский «Атлетико» на «Стэмфорд Бридж» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Пенсионеры» отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0.

Под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля лондонская команда не проигрывает в 13 поединках подряд во всех турнирах. Это самый продолжительный старт для главного тренера в истории клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал Луису Фелипе Сколари - 12 матчей без поражений.

Напомним, что Тухель занял пост наставника «пенсионеров» в январе. Трудовой договор специалиста с лондонцами рассчитан до 2022-го года.