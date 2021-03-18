Тухель стал рекордсменом «Челси»

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18 Марта 2021, 08:59,
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Лондонский «Челси» принимал мадридский «Атлетико» на «Стэмфорд Бридж» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Пенсионеры» отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0.
Под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля лондонская команда не проигрывает в 13 поединках подряд во всех турнирах. Это самый продолжительный старт для главного тренера в истории клуба.
Предыдущий рекорд принадлежал Луису Фелипе Сколари - 12 матчей без поражений.
Напомним, что Тухель занял пост наставника «пенсионеров» в январе. Трудовой договор специалиста с лондонцами рассчитан до 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Томас Тухель