Джо Коул: «Атлетико» играл на уровне команды из Чемпионшипа»

Экс-футболист сборной Англии и «Челси» Джо Коул поделился впечатлениями от победы «пенсионеров» над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонцы одолели испанский клуб со счетом 2:0.

«Сложилось впечатление, что «Челси» играл против команды из Чемпионшипа или с аутсайдером АПЛ», - передает слова Коула BBC Sport.

Подопечные Томаса Тухеля переиграли команду Диего Симеоне с общим счетом 3:0 (1:0, 2:0). Лондонский клуб уверенно шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В 1/4 финала также вышли «ПСЖ», «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити». Жеребьевка состоится в пятницу, 19-го марта, в швейцарском городе Ньон.