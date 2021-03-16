Фелиш: «У меня очень хорошие отношения с Симеоне»

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш дал комментарий относительно слухов о конфликте с главным тренером команды Диего Симеоне. Талантливый футболист отметился противоречивым празднованием гола в матче против «Вильярреала», но позже указал, что жест был посвящён Ренану Лоди.

- Лоди подначивал меня перед матчем, говорил, что я не могу никому забить, и после гола я ему ответил жестом. Пресса же любит судачить о том, чего не знает, - заявил Фелиш на пресс-конференции перед матчем с «Челси».

- У меня очень хорошие отношения с Чоло. Он мне всегда помогает, и мы здесь все именно для этого. Я счастлив в «Атлетико». Порой попадаешь в черную полосу, и, возможно, я в ней побывал. Но уверен, что пройду сквозь это, - добавил Фелиш.