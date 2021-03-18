Тухель прокомментировал выход «Челси» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с журналистами после ответного поединка против мадридского «Атлетико» (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Команда отлично сыграла, все выложились на 100 процентов. Чувствовалось, что мы хотим пройти в следующую стадию турнира. Парни были нацелены на результат и добились его. Думаю, мало кто из соперников захочет сыграть с нами. Нам будет нелегко, но мы никого не боимся», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

«Пенсионеры» одолели «матрасников» по сумме двух матчей со счетом 3:0 (1:0, 2:0).

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 19-го марта.