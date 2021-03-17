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Абрамович готов нарушить своё правило ради трансфера Холанна

17 Марта 2021, 00:48,

Президент «Челси» Роман Абрамович готов сделать всё для перехода форварда «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанна, даже нарушить своё обещание. В 2017 году россиянин зарекся иметь дело с агентом Мино Райолом. Тогда «МЮ» перехватил у «синих» Ромелу Лукаку.

По иронии судьбы, сейчас эти клубы сражаются за другого клиента Райолы, Холанна, который забил 31 гол в 30 матчах сезона. В контракте 20-летнего норвежца предусмотрена опция выкупа, которую можно будет активировать в 2022 году. «Челси» не будет ждать так долго и планирует этим летом сделать такое предложение, от которого невозможно будет отказаться, сообщает the Daily Star.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Роман Абрамович
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