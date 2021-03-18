«Челси» буднично обыграл «Атлетико» и шагнул в четвертьфинал

«Челси» и «Атлетико» выдали ещё один довольно скучный матч. Сильнее опять оказались лондонцы, которые вновь выиграли и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В среду определялись последние участники четвертьфиналов Лиги чемпионов. В Лондоне «Челси» планировал удержать преимущество над мадридским «Атлетико», добытое в первом матче. Тогда, напомним, «синие» победили 1:0, так что подопечные Томаса Тухеля были явными фаворитами. Правда, год назад прямо перед началом массового локдауна «матрасики» в Англии сумели победить «Ливерпуль», и теперь мадридцы точно рассчитывали повторить тот успех.

«Атлетико» пытался в начале матча придавить соперника к воротам и даже провёл несколько атак, но всерьёз потревожить Менди гостям не удалось. «Челси» не захотел играть с огнём и тут же отодвинул мяч на чужую половину поля, правда, хозяева также не заставляли Облака работать. В дебюте вообще игра шла не слишком увлекательная. Первый более или менее опасный момент случился лишь на 18-й минуте, когда Вернер бил из пределов штрафной, но Савич заблокировал этот удар.

В середине первого тайма «матрасники» чуть прибавили, но отметились лишь двумя попытками выпросить пенальти. Сначала Зума жёстко плечом в плечо уронил Суареса, а затем Карраско упал, когда Алонсо его слегка прихватил. В обоих случаях арбитры не стали наказывать лондонцев. Вскоре после этого команды обменялись парой жёстких столкновений, закончившихся предупреждениями.

На 33-й минуте довольно неожиданно в игре случился взрыв. «Челси» поймал «Атлетико» на неудачно исполненным стандарте и убежал в быструю атаку. Хаверц отправил в забег по левому краю Вернера, который идеально прострелил на Зиеша, которому не оставалось ничего, кроме как пробить в цель.

Пропущенный мяч сбил настрой «Атлетико» ещё больше. «Челси» продолжал владеть мячом и территорией и создал ещё несколько моментов, которые могли бы завершиться взятием ворот. Например, можно отметить удар Ковачича, который оказался чуть неточным. И всё же на угловой команды ушли при минимальном преимуществе лондонцев.

В начале второго тайма Зиеш сделал хорошую вертикальную передачу по правому краю, Вернер вошёл в штрафную и пробил в ближний угол, но Облак выручил. Минут через десять уже сам Зиеш с линии штрафной бил под перекладину, но словенский вратарь вновь выручил свою команду. У «Атлетико» же ничего не получалось, гости даже не создавали опасных моментов. Разве что за тринадцать минут до конца Фелиш с очень острого угла пробил в створ, но Менди легко с этим справился.

За десять минут до конца матча «матрасники» остались в меньшинстве. При угловом у ворот «Челси» Савич локтем ударил в солнечное сплетение Рюдигера, за что тут же получил красную карточку. Уже в компенсированное время Фелиш из пределов штрафной бил под перекладину, но Менди выручил. «Челси» же свой шанс не упустил. Лондонцы вновь убежали в контратаку «три в одного». Пулишич протащил мяч, сделал передачу левее, и Эмерсон из пределов штрафной первым касанием после выхода на замену пробил в цель.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта, тогда «Челси» и узнает своего соперника. А вот «Атлетико» теперь сможет сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, где цели довольно важные – борьба за чемпионство.