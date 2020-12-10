«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле принимал менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча завершилась победой «галактикос» со счетом 2:0.

Благодаря этому результату «королевский» клуб в очередной раз пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает в «Твиттере» Opta Sport, «Реал» оформил 29-й выход из группы в плей-офф турнира, что является рекордом.

После шести проведенных туров подопечные Зинедина Зидана набрали десять баллов и финишировали на первом месте в квартете В. Вторую путевку в плей-офф из этой группы завоевала «Боруссия», опередившая «Шахтёр» по личным встречам.