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Зидан: «Никогда не стану Фергюсоном для «Реала»

10 Декабря 2020, 08:50,

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Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов. В решающем матче «галактикос» на своем поле одержали победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:0.

«Я очень доволен. Мы выполнили свою задачу - заняли первое место в группе. Команда показала зрелищную игру.

Могу точно сказать, что не стану Алексом Фергюсоном для «Реала». Не знаю, как долго смогу оставаться здесь», - приводит слова французского тренера издание AS.

Благодаря победе над «Борусией» мадридский гранд набрал десять очков и финишировал на первом месте в квартете В. Вторую путевку в плей-офф добыла «Боруссия».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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