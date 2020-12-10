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Зидан одержал 150 побед на посту главного тренера «Реала»

10 Декабря 2020, 11:45,

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Мадридский «Реал» встречался с менхенгладбахской «Боруссией» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. «Королевский» клуб одержал победу со счетом 2:0.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», эта «виктория» стала для главного тренера команды Зинедина Зидана 150-й у руля испанского коллектива. Француз возглавляет мадридский гранд с 2016-го года, однако при этом делал перерыв с 2018-го по 2019-й.

Под руководством Зинедина «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что Зидан решил покинуть мадридский клуб по завершении нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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