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Рамос готов помочь «Реалу» в матче с «Боруссией»

07 Декабря 2020, 08:49,

Global Look Press

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос готов принять участие в поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Как сообщает газета Marca, 34-летний футболист полностью залечил травму и тренируется в общей группе «сливочных».

Стоит отметить, что встреча с немецким клубом определит судьбу мадридского гранда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Перед шестым туром подопечные Зинедина Зидана занимают третье место в квартете В.

Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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