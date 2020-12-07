Рамос готов помочь «Реалу» в матче с «Боруссией»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос готов принять участие в поединке заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Как сообщает газета Marca, 34-летний футболист полностью залечил травму и тренируется в общей группе «сливочных».

Стоит отметить, что встреча с немецким клубом определит судьбу мадридского гранда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Перед шестым туром подопечные Зинедина Зидана занимают третье место в квартете В.

Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало - 23:00 по московскому времени.