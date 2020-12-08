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Каземиро назвал финалом матч против «Боруссии»

08 Декабря 2020, 15:36,

Global Look Press

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от матча против мёнхенгладбахской «Боруссии» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Вся команда считает, что завтрашняя игра – это финал. Мы должны подходить к матчу именно таким образом. «Реал» всегда настроен только на победу в финале, в этом клубе не может быть по-другому. Мы хорошо подготовились. Нужно полностью выложиться на поле.

Мы должны уважать соперника, потому что он идёт на первом месте в группе, но для нас это самый важный матч в году», - цитирует Каземиро As.

Перед последним туром «Реал» с семью очками идёт на третьем месте в группе, а «Боруссия» занимает первую строчку, имея в своём активе восемь очков.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится завтра, 9 декабря.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Каземиро
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