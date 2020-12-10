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Ай красавец Бензема: «Реал» избежал вылета из Лиги чемпионов и даже выиграл свою группу

10 Декабря 2020, 00:51,

Global Look Press

Мадридский «Реал» пытался спастись от лигочемпионского краха в домашнем матче с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М
(1:0) Бензема Карим 9'    
(2:0) Бензема Карим 32'    
Куртуа Тибо Васкес Лукас Варан Рафаэль Рамос Серхио Менди Ферлан Модрич Лука Каземиро Карлос Кроос Тони Родриго   74' (Аррибас Серхио (   74') Бензема Карим Винисиус Жуниор   74' (Асенсио Марко (   74')
Запасные: Карвахаль Даниэль Альтубе Диего Начо Игнасио Одриосола Альваро Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Иско Аларкон
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Вендт Оскар   46' (Закария Денис (   46'   88') Крамер Кристоф   85' (Вольф Ханнес (   85') Нойхаус Флориан Плеа Алассан Штиндль Ларс   85' (Бенеш Ласло (   85') Тюрам Маркус   85' (Херрман Патрик (   85') Эмболо Брель   46' (Лазаро Валентино (   46')
Запасные: Траоре Ибраима Бейер Луис Ланг Михаэль Грюн Макс Зиппель Тобиас Поульсен Андреас
09 декабря. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

«Реал» серьёзно рисковал не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Со своим нестабильным выступлением мадридцы доигрались до того, что в последнем туре им надо было побеждать мёнхенгладбахскую «Боруссию», если они не хотели зависеть от результата параллельного матча между миланским «Интером» и донецким «Шахтёром». В случае ничьей «Реала» ему для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов требовалось поражение «горняков». А если бы «Реал» проигрывал, то он вылетал бы изо всех еврокубков в случае победы «интеристов».

«Реал» начал матч со владения мячом и не прогадал. Хозяева довольно быстро конвертировали свои позиционные атаки в забитый мяч – произошло это на девятой минуте. Лукас Васкес навесил справа на дальнюю штангу, и Бензема, которого гости опекали лишь символически, головой переправил мяч в ближний угол (1:0).

Embed from Getty Images

Впрочем, с развитием преимущества в счёте у «галактикос» возникли проблемы. «Боруссия» хоть и действовала в обороны, свой манёвр в атаке она знала, уповая на левую полуфланговую зону, где оборону «Реала» представляет нередко ошибающийся Варан. В середине тайма гости прорвались там на опасную ударную позицию – Нойхаус создал момент для Плеа. Тот метил в дальний угол мимо выдвинувшегося ему навстречу Куртуа и чуть не попал в створ.

Зато «Реал» использовал свой второй момент в матче, причём получился почти гол-близнец первого. Сработала прибаутка «не забиваешь ты – забивают тебе». Бензема снова замкнул со второго этажа левую штангу, только на этот раз с правого фланга на него навешивал не Васкес, а Родриго (2:0).

Embed from Getty Images

«Жеребцам» повезло, что к перерыву они не горели с крупным счётом, поскольку на 39-й минуте Модрич угодил в штангу, откликнувшись на новую доставку от Родриго. «Реал» вообще-то поддавил соперника перед перерывом с помощью стандартов, и Модрич загнал-таки мяч в сетку, но после офсайда, который был быстро определён судейской бригадой.

«Мадрид» сделал себе в первом тайме хороший задел и мог играть после антракта более-менее спокойно. Бензема пробовал забить головой и в третий раз, но тут уж Зоммер мяч поймал. Спустя четверть часа вратарь визитёров вытащил дальнюю попытку Крооса. Гости ответили чуть неточным выстрелом в ближний угол со стороны Плеа. Дальше Родриго ударил рядом со штангой. Чуть позже Рамос головой не переиграл Зоммера, а Бензема на добивании влепил мяч в перекладину. Мадридцам понравилось испытывать на прочность каркас чужих ворот – ещё Васкес угодил в штангу.

Embed from Getty Images

В общем, «Реал» без приключений сохранил комфортный победный счёт и избежал позорного вылета из Лиги чемпионов. Мадридцы даже выиграли свою группу и будут сеяными при жеребьёвке 1/8 финала. А «Боруссия» стала вторым выходцем в плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета – ей помогло то, что «Шахтёр» не выиграл в гостях у «Интера».

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Реал Мадрид, Боруссия Мёнхенгладбах, Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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1
ARTUR
10 Декабря 2020, 00:57

Ну и все команды Ла лиги полным составом идут дальше , что тоже радует

1
ARTUR
10 Декабря 2020, 00:55

очень легко разобрались с немцами , даже удивился насколько слабо сопротивлялись , переживал из за этого матча , да все сложилось хорошо , давно не видел что бы играли с таким настроением , лучший был Модрич, бегал , пресинговал , давал пасы , бил , ну и Бензема , конечно реализовал половину своих моментов , забей все Реал счет был бы не приличный . с победой !!!

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