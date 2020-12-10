​Зидан: «Мы показывали зрелищный футбол от первой до последней минуты»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после победы над мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). Этот результат позволил «сливочным» занять первое место в группе Лиги чемпионов.

«Я чувствую огромное удовлетворение. Наша задача заключалась в том, чтобы попытаться занять первое место. Мы это сделали. Мы показывали зрелищный футбол на всех уровнях от первой до последней минуты. Мы хорошо контролировали игру.

Это наш самый совершенный матч в сезоне? Да, я так думаю. Сегодня в целом мы сыграли очень хорошо.

Почему мы не играем так всегда? Невозможно хорошо играть в каждом матче. Мы будем пробовать, будем стараться. Ребята всегда хотят показывать хороший футбол», - приводит слова Зидана AS.