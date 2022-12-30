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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Мудрик второй год подряд признан лучшим игроком «Шахтёра»

30 Декабря 2022 • 22:32 Комментировать
Металлист-1925
...
Шахтёр Донецк
04.03 18:00

Болельщики донецкого «Шахтёра» второй год подряд признали молодого вингера Михаила Мудрика лучшим игроком года. Об этом сообщает пресс-служба украинской команды.

Всего в опросе приняли участие чуть более 17 тыс. фанатов «горняков». Мудрик выиграл с подавляющим преимуществом, заработав 76% голосов. На втором месте Анатолий Трубин (13%), на третьем – Тарас Степаненко (11%).

Напомним, Михаил Мудрик уже давно привлёк внимание топовых европейских клубов. За вингером гоняется лидер АПЛ «Арсенал», но пока безрезультатно.

В текущем сезоне у Мудрика уже 10 голов и восемь ассистов в официальных играх за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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МЕТАЛЛИСТ-1925 ШАХТЁР ДОНЕЦК
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