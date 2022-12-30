Мудрик второй год подряд признан лучшим игроком «Шахтёра»

Болельщики донецкого «Шахтёра» второй год подряд признали молодого вингера Михаила Мудрика лучшим игроком года. Об этом сообщает пресс-служба украинской команды.

Всего в опросе приняли участие чуть более 17 тыс. фанатов «горняков». Мудрик выиграл с подавляющим преимуществом, заработав 76% голосов. На втором месте Анатолий Трубин (13%), на третьем – Тарас Степаненко (11%).

Напомним, Михаил Мудрик уже давно привлёк внимание топовых европейских клубов. За вингером гоняется лидер АПЛ «Арсенал», но пока безрезультатно.

В текущем сезоне у Мудрика уже 10 голов и восемь ассистов в официальных играх за клуб.