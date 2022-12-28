«Шахтёр» загнул ценник на Мудрика до 100 млн евро

Донецкий «Шахтёр» хочет продать свою звезду Михаила Мудрика не менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщил вице-президент украинского клуба Карло Николини.

Он пояснил, что 65 млн евро – явно не та сумма, за которую «Шахтёр» готов продать 21-летнего игрока.

«Наш директор сказал, что нам нужна сумма, близкая к тому, что «Манчестер Сити» заплатил за Джека Грилиша (100 млн евро – Ред.), - цитирует Николини Calciomercato.

Ранее лондонский «Арсенал» предложил «Шахтёру» за игрока 65 млн евро, но «горняки» это предложение отклонили.

В текущем сезоне у Мудрика 10 голов и восемь ассистов за свой клуб во всех турнирах.