Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Шахтёр» загнул ценник на Мудрика до 100 млн евро

28 Декабря 2022 • 20:18 Комментировать

Донецкий «Шахтёр» хочет продать свою звезду Михаила Мудрика не менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщил вице-президент украинского клуба Карло Николини.

Он пояснил, что 65 млн евро – явно не та сумма, за которую «Шахтёр» готов продать 21-летнего игрока. 

«Наш директор сказал, что нам нужна сумма, близкая к тому, что «Манчестер Сити» заплатил за Джека Грилиша (100 млн евро – Ред.), - цитирует Николини Calciomercato.

Ранее лондонский «Арсенал» предложил «Шахтёру» за игрока 65 млн евро, но «горняки» это предложение отклонили.

В текущем сезоне у Мудрика 10 голов и восемь ассистов за свой клуб во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» загнул ценник на Мудрика до 100 млн евро
20:17 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может продать Жоржиньо ради Энцо Фернандеса
20:06 · Англия. Премьер-лига
Шелви близок к продлению контракта с «Ньюкаслом»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Наполи»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» назвал сроки отсутствия Риса Джеймса
19:13 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил о договорённости по трансферу форварда Фофана официально
18:37 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» пока не сделал предложения по трансферу Милинковича-Савича
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен: «Нам грустно, что Роналду нет в команде» 1
18:29 · Россия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что РПЛ превосходит по цифрам АПЛ
18:00 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор оценил перспективы Поттера в «Челси»
17:57 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Риса Джеймса
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в Макаллистере слухи
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Холанн заплёл косички 4
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Бетинью отреагировал на ошибочное включение в заявку «Манчестер Юнайтед»
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на хавбека «Интера»
Все новости
Рекомендуем