Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палкин: «Через 5 минут мне позвонят из «Арсенала», чтобы вновь обсудить трансфер Мудрика»

29 Декабря 2022 • 13:22 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
1 3.45 X 3.55 2 2.08
31.12 20:30

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, что скоро у него должны состояться новые переговоры с лондонским «Арсеналом» по продаже полузащитника Михаила Мудрика. Напомним, ранее «горняки» отказались продавать украинца в команду Микеля Артеты за сумму, которая с учётом бонусов могла дойти до 60 миллионов евро.

«Буквально через 5 минут мне позвонят из «Арсенала», чтобы вновь обсудить трансфер Мудрика», – цитирует генерального директора «Шахтёра» журналист Фабрицио Романо.

Сам Мудрик не раз намекал, что готов перебраться на «Эмирейтс». Эта продажа должна стать самой дорогой в истории донецкого «Шахтёра».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Сергей Палкин Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» получила предложение от английского топ-клуба по трансферу Кесси
13:42 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо: «Мы получили предложение от «Челси» по новому контракту»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Палкин: «Через 5 минут мне позвонят из «Арсенала», чтобы вновь обсудить трансфер Мудрика»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Андрей Сантос летит в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Челси»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не собирается платить 120 миллионов евро за Фернандеса в январе
12:03 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Ван Дейк очень хотел, чтобы я присоединился к «Ливерпулю»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль договорился с «Челси» об условиях контракта
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следующим летом попытается купить Макаллистера
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» пытается убедить Фернандеса отложить переход в «Челси» до лета
11:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Филлипс? У него очень сексуальное тело»
06:34 · Англия. Премьер-лига
Холанн обогнал своего отца по голам в АПЛ
04:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал переход Гакпо в «Ливерпуль»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола в восторге от скромности Холанна
02:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш должен забивать»
02:16 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, одержав 150-ю победу
Все новости
Рекомендуем