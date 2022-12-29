Палкин: «Через 5 минут мне позвонят из «Арсенала», чтобы вновь обсудить трансфер Мудрика»

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, что скоро у него должны состояться новые переговоры с лондонским «Арсеналом» по продаже полузащитника Михаила Мудрика. Напомним, ранее «горняки» отказались продавать украинца в команду Микеля Артеты за сумму, которая с учётом бонусов могла дойти до 60 миллионов евро.

«Буквально через 5 минут мне позвонят из «Арсенала», чтобы вновь обсудить трансфер Мудрика», – цитирует генерального директора «Шахтёра» журналист Фабрицио Романо.

Сам Мудрик не раз намекал, что готов перебраться на «Эмирейтс». Эта продажа должна стать самой дорогой в истории донецкого «Шахтёра».