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Мостовой: «Головин с отрывом лучший российский футболист»

28 Марта 2024 • 16:39 Комментировать
Мец
...
Монако
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30.03 19:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

По мнению Мостового, Головин — лучший российский футболист на сегодняшний день и многим игрокам стоит брать с него пример.

«Он (Головин) точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 25 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Цвета монегасков российский футболист защищает с 2018 года.  

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Монако Александр Мостовой Александр Головин ещё теги

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