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Чемпионат Франции. Лига 1

Орещук считает, что Головин отрабатывает свои деньги в «Монако»

21 Марта 2024 • 19:12 Комментировать
Мец
...
Монако
30.03 19:00

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

Ранее издание L'Equipe заявило, что россиянин зарабатывает в клубе 3,6 миллиона евро в год. В итоге он входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов «монегасков».

«Если он зарабатывает 3,6 миллиона евро, то отнимаем налог во Франции, который составляет 49 или 52 процента. Тогда мы получим его чистый заработок. По факту он получает чуть больше 1,5 миллионов евро в год. Можно ли сказать, что Головин отрабатывает свои деньги? Конечно, можно и нужно», — приводит слова функционера издание «Спорт День за Днём».

Напомним, что Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 25 встречах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026-го.

 

 


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Роман Орещук Александр Головин ещё теги

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