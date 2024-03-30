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Головин отдал голевой пас в матче «Монако»

30 Марта 2024 • 19:26 Комментировать
Мец
0:3
Монако
1 5.10 X 4.20 2 1.65
2-й тайм

«Монако» не испытывает проблем в гостях у «Меца» - уже к 16-й минуте команда Ади Хюттера организовала три гола. В третьем из них поучаствовал Александр Головин – россиянин записал на свой счёт результативный пас.

Для Головина это 26-й матч в текущем сезоне на клубном уровне. Прямо сейчас 27-летний хавбек имеет на своём счету шесть голов и шесть результативных передач на партнёров.

Следить за матчем между «Мецем» и «Монако» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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