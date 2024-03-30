«Монако» вышел на второе место, забив 5 голов «Мецу»

«Мец» и «Монако» провели результативный матч 27-го тура Лиги 1. Один из лидеров чемпионата забил три мяча к 16-й минуте и уже не мог упустить победу. Такуми Минамино с разворота метров с семи открыл счет. Манес Аклиуш от центрального круга рванул к воротам и завершил спурт результативным ударом. С передачи Александра Головина Вандерсон пробил в противоход киперу - 0:3. Во втором тайме голкипер «Меца» решил отдать пас пяткой, и Фоларин Балогун, подставив ногу, отправил мяч в сетку. У хозяев вышедшие на замену Папе Диалло и Ибу Сане замкнули прострелы и вернули подобие интриги - 2:4. Но точку поставил Балогун, которому мяч упал в ноги во вратарской после подачи углового - 2:5.

«Монако» уже второй с отставанием в 10 очков от «ПСЖ», соперник - предпоследний.