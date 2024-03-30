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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» вышел на второе место, забив 5 голов «Мецу»

30 Марта 2024 • 20:54 Комментировать
Мец
2:5
Монако
окончен

«Мец» и «Монако» провели результативный матч 27-го тура Лиги 1. Один из лидеров чемпионата забил три мяча к 16-й минуте и уже не мог упустить победу. Такуми Минамино с разворота метров с семи открыл счет. Манес Аклиуш от центрального круга рванул к воротам и завершил спурт результативным ударом. С передачи Александра Головина Вандерсон пробил в противоход киперу - 0:3. Во втором тайме голкипер «Меца» решил отдать пас пяткой, и Фоларин Балогун, подставив ногу, отправил мяч в сетку. У хозяев вышедшие на замену Папе Диалло и Ибу Сане замкнули прострелы и вернули подобие интриги - 2:4. Но точку поставил Балогун, которому мяч упал в ноги во вратарской после подачи углового - 2:5.

«Монако» уже второй с отставанием в 10 очков от «ПСЖ», соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Мец2:5Монако
  4'Минамино Такуми (0:1)
  10'Аклиуш Манес (0:2)
  16'Вандерсон V (0:3)
  76'Балогун Фоларин (0:4)
(1:4) Диалло Папе78'  
(2:4) Сане Ибу84'  
  87'Балогун Фоларин (2:5)
Укиджа АлександрЛо Абабакар 83' (Сане Ибу ( 83') Траоре ИсмаэльКанде ФалиКуао КоффиЮдоль МатьёВан Ден Керкхоф Кевин 71' (Джаллоу Абли ( 71') Атта АртурКамара ЛаминАсоро Йоэль 24' (Диалло Папе ( 24') Микаутадзе Жорж 82' (Сане Садибу ( 82')
Запасные: Демучи АлбинТетте БенджаминМбайе МаликН'Дюкюиди ЖозефДиш Гийом
Маецки РадославВандерсон V 89' (Кулибали Мамаду ( 89') Синго ВилфредКерер ТилоЯкобс ИсмаилФофана Юссуф 65' (Дьятта Крепен ( 65') Головин Александр 79' (Диоп Эден ( 79') Аклиуш МанесМинамино Такуми 65' (Балогун Фоларин ( 65') Бен Сехир Элиссе 65' (Магасса Сунгуту ( 65') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Эмболо БрельУаттара КассумКён ФилиппСалису Мохаммед
30 марта. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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