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Черчесов: Убеждён, что в скором времени будем обсуждать переход Головина

25 Марта 2024 • 20:18 Комментировать
Мец
...
Монако
30.03 19:00

Известный российский тренер Станислав Черчесов поделился комментарием о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Думаю, ему надо сфокусироваться на своем клубе. Через «Монако» его кто то найдет. «Монако» же его нашло, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

При этом специалист заявил, что уверен в скором трансфере Головина из «Монако».

Напомним, российский хавбек выступает за монегасков с 2018 года. В текущей кампании Головин провел 25 матчей с учетом всех турниров, шесть раз поразил ворота соперников и стал автором пяти голевых передач.

Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

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