Черчесов: Убеждён, что в скором времени будем обсуждать переход Головина

Известный российский тренер Станислав Черчесов поделился комментарием о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.
— Думаю, ему надо сфокусироваться на своем клубе. Через «Монако» его кто то найдет. «Монако» же его нашло, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
При этом специалист заявил, что уверен в скором трансфере Головина из «Монако».
Напомним, российский хавбек выступает за монегасков с 2018 года. В текущей кампании Головин провел 25 матчей с учетом всех турниров, шесть раз поразил ворота соперников и стал автором пяти голевых передач.
Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего футболиста в 30 миллионов евро.
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