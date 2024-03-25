Черчесов: Убеждён, что в скором времени будем обсуждать переход Головина

Известный российский тренер Станислав Черчесов поделился комментарием о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Думаю, ему надо сфокусироваться на своем клубе. Через «Монако» его кто то найдет. «Монако» же его нашло, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

При этом специалист заявил, что уверен в скором трансфере Головина из «Монако».

Напомним, российский хавбек выступает за монегасков с 2018 года. В текущей кампании Головин провел 25 матчей с учетом всех турниров, шесть раз поразил ворота соперников и стал автором пяти голевых передач.

Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего футболиста в 30 миллионов евро.