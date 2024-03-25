Черчесов: Головин может претендовать на звание лучшего игрока Лиги 1

Экс-наставник «Спартака» Станислав Черчесов высказался об игре российского хавбека «Монако» Александра Головина.

По мнению специалиста, Головин сделал серьезный шаг вперед при новом тренере — Ади Хюттере.

«Головин не просто один из лучших в «Монако», он может претендовать (на это звание) во всей лиге», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В нынешней кампании 27-летний полузащитник появился на поле в 23 матчах чемпионата Франции, забил шесть голов и записал на свой счет пять ассистов.

Действующий трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость россиянина составляет 30 миллионов евро.