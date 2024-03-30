Головин вошёл в тройку лучших ассистентов текущего сезона Лиги 1

В эти минуты «Монако» в рамках 27-го тура французской Лиги 1 на выезде обыгрывает «Мец» со счётом 4:0.

Три гола «монегасков» были забиты до 16-й минуты первого тайма. Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей. Этот ассист стал для футболиста шестым в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Головин входит в топ-3 лучших ассистентов текущего сезона, догнав по этому показателю игрока «Лилля» Анхеля Гомеша. Лидирует форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, который отдал семь результативных передач.

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Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро.