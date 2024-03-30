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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин вошёл в тройку лучших ассистентов текущего сезона Лиги 1

30 Марта 2024 • 20:36 Комментировать
Мец
2:5
Монако
окончен

В эти минуты «Монако» в рамках 27-го тура французской Лиги 1 на выезде обыгрывает «Мец» со счётом 4:0.

Три гола «монегасков» были забиты до 16-й минуты первого тайма. Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей. Этот ассист стал для футболиста шестым в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Головин входит в топ-3 лучших ассистентов текущего сезона, догнав по этому показателю игрока «Лилля» Анхеля Гомеша. Лидирует форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, который отдал семь результативных передач.

Следить за текстовой трансляцией поединка можно на портале LiveResult.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро.


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