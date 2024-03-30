Головин попал в основной состав «Монако» на игру Лиги 1

В субботу «Монако» проведёт в чемпионате Франции гостевой матч. Соперником «красно-белых» будет «Мец».

Стоит сказать, что российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако». Едва ли это может кого-то удивить, ведь 27-летний Головин входит в основную группу игроков монегасков.

В сезоне 2023/2024 Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Матч «Мец» - «Монако» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.