Короман считает, что Головин может играть топ клубах АПЛ

Экс-игрок столичного «Динамо» Огнен Короман высказался о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

— Видел его в деле несколько раз, он очень хороший футболист. Думаю, Головин может играть в английских топ‑клубах, — заявил Короман «Матч ТВ».

В нынешней кампании 27-летний футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Действующий трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.