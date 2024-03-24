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Короман считает, что Головин может играть топ клубах АПЛ

24 Марта 2024 • 16:34 Комментировать
Мец
...
Монако
30.03 19:00

Экс-игрок столичного «Динамо» Огнен Короман высказался о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

— Видел его в деле несколько раз, он очень хороший футболист. Думаю, Головин может играть в английских топ‑клубах, — заявил Короман «Матч ТВ».

В нынешней кампании 27-летний футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Действующий трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

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