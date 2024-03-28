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Чемпионат Франции. Лига 1

Камоцци — о Головине: «Он способен играть в ведущих европейских клубах»

28 Марта 2024 • 12:19 Комментировать
Мец
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Монако
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30.03 19:00

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Специалист отметил, что россиянин является прекрасным футболистом, и у него точно есть это качество.

«Я уверен, что он способен играть в ведущих европейских клубах. Сейчас он лидер «Монако», он ведет игру своей команды», - заявил Камоцци в разговоре с «РБ Спорт».

По данным портала Transfermarkt, 27-летний футболист входит в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции. Он оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Франко Камоцци ещё теги

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