Камоцци — о Головине: «Он способен играть в ведущих европейских клубах»

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Специалист отметил, что россиянин является прекрасным футболистом, и у него точно есть это качество.

«Я уверен, что он способен играть в ведущих европейских клубах. Сейчас он лидер «Монако», он ведет игру своей команды», - заявил Камоцци в разговоре с «РБ Спорт».

По данным портала Transfermarkt, 27-летний футболист входит в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции. Он оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.