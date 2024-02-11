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Бен-Йеддер не продлит контракт с «Монако» и может перейти в «Марсель»

11 Февраля 2024 • 09:27 Комментировать
Ницца
...
Монако
1 2.35 X 3.40 2 3.15
Через 12 ч. 12 мин.

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер не продлит свой контракт с французским клубом, срок действия которого истекает летом нынешнего года. Об этом сообщает Le10sport.com.

По информации источника, 33-летний футболист может перейти в «Марсель» или же в один из клубов Саудовской Аравии.

В текущем сезоне французский нападающий провёл за «Монако» 21 матч, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Бен-Йеддера в 10 миллионов евро.

Напомним, что в своей карьере Бен-Йеддер также выступал за «Севилью», «Тулузу» и успел провести 19 матчей в футболке национальной сборной Франции.

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