Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L’Équipe.

«Монако» поразил «Ниццу», - написано на обложке газеты.

Напомним, вчера, 11 февраля «Монако» на выезде обыграл «Ниццу» со счетом 3:2 в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Головин забил победный гол.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста 21 матч, шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем туре «монегаски» на своем поле примут «Тулузу». Встреча пройдет 18 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.