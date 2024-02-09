Майкон: «Головин — отличный игрок»

Бывший футболист «Интера» Майкон поделился комментарием о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин — отличный игрок. Но я слежу больше за российским чемпионатом. Буду следить за ним больше, если он вернется в Россию», — приводит слова Майкона Metaratings.

По мнению экс-игрока, в РПЛ есть много футболистов, которые могли бы выступать в Европе, но сейчас большая разница в уровне между российским и европейскими чемпионатами.

В текущем сезоне Головин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.