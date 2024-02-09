Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Майкон: «Головин — отличный игрок»

09 Февраля 2024 • 19:04 Комментировать
Ницца
...
Монако
1 2.35 X 3.35 2 3.10
11.02 22:45

Бывший футболист «Интера» Майкон поделился комментарием о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин — отличный игрок. Но я слежу больше за российским чемпионатом. Буду следить за ним больше, если он вернется в Россию», — приводит слова Майкона Metaratings.

По мнению экс-игрока, в РПЛ есть много футболистов, которые могли бы выступать в Европе, но сейчас большая разница в уровне между российским и европейскими чемпионатами.

В текущем сезоне Головин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Майкон Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Февраля
02:54
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Реал» сделал предложение клубу Роналду Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.02.24 в 23:00
Марсель Марсель
Мец Мец
1.30 5.00 9.80
Видео
10.02.24 в 19:00
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
1.55 4.00 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
19:04 · Франция. Лига 1
Майкон: «Головин — отличный игрок»
16:29 · Франция. Лига 1
Энрике — о возможной ротации перед Лигой чемпионов: Нельзя думать, что один матч важнее другого
14:15 · Франция. Лига 1
Стала известна степень серьёзности травмы Мбаппе
11:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера
09:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял Мбаппе
09:01 · Испания. Ла Лига
Лунин ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
08:38 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
03:47 · Франция. Лига 1
​Дюгарри уничтожил Азара
03:24 · Франция. Лига 1
Дешам высказался о травме Мбаппе
02:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
02:31 · Франция. Лига 1
​Игроки «ПСЖ» тепло проводили на пенсию главную уборщицу клуба
02:15 · Франция. Лига 2
​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби
01:54 · Франция. Лига 1
Гаттузо: «Я недостаточно жёсток в «Марселе», я тратил время впустую»
01:03 · Франция. Кубок
«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»
08 Февраля
23:31 · Франция. Лига 1
Балогун почти три месяца не забивал за «Монако»
Все новости
Рекомендуем