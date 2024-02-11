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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы»

11 Февраля 2024 • 22:02 Комментировать
Ницца
1:1
Монако
1 2.35 X 3.40 2 3.15
1-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче Лиги 1 с «Ниццей».

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Кён (вр), Керер, Марипан, Салису, Якобс, Закария, Фофана, Камара, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.

В текущем сезоне 27-летний Головин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Встреча 21-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Монако» состоится сегодня, 11 февраля. Начало матча запланировано на 22:45 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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