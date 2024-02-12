Результативный удар Головина позволил «Монако» дожать «Ниццу»

В центральном матче 21-го тура Лиги 1 «Ницца» принимала конкурентов из «Монако». Денис Закария стал автором первого гола пушечным дальним выстрелом. Такуми Минамино после прострела наносил удар метров с пяти, и вратарь среагировал. Том Лоше заработал пенальти, а Гаэтан Лаборд был точен - 1:1. Сразу после перерыва Закария оформил дубль, на сей раз он прицельно пробил головой. На 54-й минуте Данте Бонфим был удален за грязный прием. «Ницца» снова сравняла после корнера, когда Эванн Гессан здорово сыграл в воздухе. Исмаил Якобс слева прорвался к воротам и не переиграл голкипера, а Александр Головин добил мяч в сетку - 3:2.
«Монако» взлетел на третью строчку и находится всего в очке от сегодняшнего соперника.
Протокол игры
|16'Закария Денис (0:1)
|(1:1) Лаборд Гаэтан37'
|50'Закария Денис (1:2)
|(2:2) Гессан Эванн74'
|77'Головин Александр (2:3)
Булка Марцин•Лотомба Жордан 33'67' (Тюрам Кефрен (67') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим• 54'Бар Мельвен•Будауи Хишем 67'75' (Перро Ромен (75') •Ндайишимийе Юссуф• 90'Сансон Морган83' (Розье Валентен (83') •Лаборд Гаэтан75' (Чо Мохамед-Али (75') •Гессан Эванн• 83'Лоше Том 60'67' (Росарио Пабло (67')
Запасные: Менди Антуан•Дюпе Максим•Бальде Алиу•Клод-Морис Алексис
Кён Филипп•Керер Тило• 35'Марипан Гильермо•Салису Мохаммед•Якобс Исмаил•Камара Мохамед90' (Диоп Эден (90') •Закария Денис• 83'Фофана Юссуф•Минамино Такуми79' (Аклиуш Манес (79') •Бен-Йеддер Виссам•Головин Александр 44'80' (Балогун Фоларин (80')
11 февраля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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