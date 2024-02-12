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Чемпионат Франции. Лига 1

Результативный удар Головина позволил «Монако» дожать «Ниццу»

12 Февраля 2024 • 00:47 Комментировать
Ницца
2:3
Монако
окончен

В центральном матче 21-го тура Лиги 1 «Ницца» принимала конкурентов из «Монако». Денис Закария стал автором первого гола пушечным дальним выстрелом. Такуми Минамино после прострела наносил удар метров с пяти, и вратарь среагировал. Том Лоше заработал пенальти, а Гаэтан Лаборд был точен - 1:1. Сразу после перерыва Закария оформил дубль, на сей раз он прицельно пробил головой. На 54-й минуте Данте Бонфим был удален за грязный прием. «Ницца» снова сравняла после корнера, когда Эванн Гессан здорово сыграл в воздухе. Исмаил Якобс слева прорвался к воротам и не переиграл голкипера, а Александр Головин добил мяч в сетку - 3:2.

«Монако» взлетел на третью строчку и находится всего в очке от сегодняшнего соперника.

Протокол игры  
Ницца2:3Монако
  16'Закария Денис (0:1)
(1:1) Лаборд Гаэтан37'  
  50'Закария Денис (1:2)
(2:2) Гессан Эванн74'  
  77'Головин Александр (2:3)
Булка МарцинЛотомба Жордан  33' 67' (Тюрам Кефрен ( 67') Тодибо Жан-КлерДанте Бонфим  54'Бар МельвенБудауи Хишем  67' 75' (Перро Ромен ( 75') Ндайишимийе Юссуф  90'Сансон Морган 83' (Розье Валентен ( 83') Лаборд Гаэтан 75' (Чо Мохамед-Али ( 75') Гессан Эванн  83'Лоше Том  60' 67' (Росарио Пабло ( 67')
Запасные: Менди АнтуанДюпе МаксимБальде АлиуКлод-Морис Алексис
Кён ФилиппКерер Тило  35'Марипан ГильермоСалису МохаммедЯкобс ИсмаилКамара Мохамед 90' (Диоп Эден ( 90') Закария Денис  83'Фофана ЮссуфМинамино Такуми 79' (Аклиуш Манес ( 79') Бен-Йеддер ВиссамГоловин Александр  44' 80' (Балогун Фоларин ( 80')
Запасные: Мишель ЛюкаУаттара КассумКулибали МамадуМагасса СунгутуМаецки РадославБен Сехир Элиссе
11 февраля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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