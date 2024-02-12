Результативный удар Головина позволил «Монако» дожать «Ниццу»

В центральном матче 21-го тура Лиги 1 «Ницца» принимала конкурентов из «Монако». Денис Закария стал автором первого гола пушечным дальним выстрелом. Такуми Минамино после прострела наносил удар метров с пяти, и вратарь среагировал. Том Лоше заработал пенальти, а Гаэтан Лаборд был точен - 1:1. Сразу после перерыва Закария оформил дубль, на сей раз он прицельно пробил головой. На 54-й минуте Данте Бонфим был удален за грязный прием. «Ницца» снова сравняла после корнера, когда Эванн Гессан здорово сыграл в воздухе. Исмаил Якобс слева прорвался к воротам и не переиграл голкипера, а Александр Головин добил мяч в сетку - 3:2.

«Монако» взлетел на третью строчку и находится всего в очке от сегодняшнего соперника.