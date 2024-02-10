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Кузнецов: Головин — лидер «Монако», смысл что-то менять?

10 Февраля 2024 • 19:17 Комментировать
Ницца
...
Монако
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11.02 22:45

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

По мнению специалиста, сейчас Головин является лучшим российским футболистом в Европе, хотя Алексей Миранчук значительно прибавил в «Аталанте» в последнее время.

«Если ты чувствуешь себя комфортно в команде и приносишь ей пользу, то какой смысл что‑то менять? Опять адаптация, привыкать к коллективу, к новым требованиям. Сейчас он стал лидером, а это главное», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Головин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт хавбека с «Монако» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.

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