Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мостовой: «Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» - у него там шикарная жизнь»

09 Февраля 2024 • 19:37 Комментировать
Ницца
...
Монако
1 2.35 X 3.35 2 3.10
11.02 22:45
​Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление Александра Головина за «Монако».

- Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист. Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» - у него там шикарная жизнь. Если проведет всю карьеру там, то это тоже неплохо, - приводит слова Мостового «РБ-Спорт».

При этом Мостовой отметил, что хотел бы увидеть Головина в более сильном клубе.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА, за 30 миллионов евро. Этот трансфер сделал 27-летнего полузащитника самым дорогим российским игроком.

В нынешнем сезоне в активе Головина пять голов и четыре результативные передачи в 18 матчах за «Монако» в чемпионате Франции. Футболист неоднократно признавался лучшим игроком месяца в команде. «Монегаски» занимают 5-е место в турнирной таблице.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Мостовой Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Февраля
19:04
Майкон: «Головин — отличный игрок»
02:54
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Реал» сделал предложение клубу Роналду Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.02.24 в 23:00
Марсель Марсель
Мец Мец
1.30 5.00 9.80
Видео
10.02.24 в 19:00
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
1.55 4.00 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
19:37 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» - у него там шикарная жизнь»
19:04 · Франция. Лига 1
Майкон: «Головин — отличный игрок»
16:29 · Франция. Лига 1
Энрике — о возможной ротации перед Лигой чемпионов: Нельзя думать, что один матч важнее другого
14:15 · Франция. Лига 1
Стала известна степень серьёзности травмы Мбаппе
11:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера
09:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял Мбаппе
09:01 · Испания. Ла Лига
Лунин ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
08:38 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
03:47 · Франция. Лига 1
​Дюгарри уничтожил Азара
03:24 · Франция. Лига 1
Дешам высказался о травме Мбаппе
02:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
02:31 · Франция. Лига 1
​Игроки «ПСЖ» тепло проводили на пенсию главную уборщицу клуба
02:15 · Франция. Лига 2
​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби
01:54 · Франция. Лига 1
Гаттузо: «Я недостаточно жёсток в «Марселе», я тратил время впустую»
01:03 · Франция. Кубок
«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»
Все новости
Рекомендуем