Мостовой: «Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» - у него там шикарная жизнь»

​Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление Александра Головина за «Монако».

- Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист. Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» - у него там шикарная жизнь. Если проведет всю карьеру там, то это тоже неплохо, - приводит слова Мостового «РБ-Спорт».

При этом Мостовой отметил, что хотел бы увидеть Головина в более сильном клубе.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА, за 30 миллионов евро. Этот трансфер сделал 27-летнего полузащитника самым дорогим российским игроком.

В нынешнем сезоне в активе Головина пять голов и четыре результативные передачи в 18 матчах за «Монако» в чемпионате Франции. Футболист неоднократно признавался лучшим игроком месяца в команде. «Монегаски» занимают 5-е место в турнирной таблице.