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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери может вернуться в состав «ПСЖ» к матчу с «Боруссией»

07 Декабря 2023 • 23:04 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
13.12 23:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери почти залечил травму.

Изначально предполагалось, что 17-летний футболист больше не сыграет в 2023 году из-за повреждения, полученного в дебютном матче за сборную Франции против Гибралтара (14:0). По обновлённым данным L'Equipe, Заир-Эмери уже вернулся тренировкам с «ПСЖ», и в клубе считают, что вундеркинд может набрать оптимальные кондиции в ближайшие дни. Хавбека планируют включить в заявку на матч последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 13 декабря.

Уоррен Заир-Эмери записал себе в актив два гола и пять результативных пасов в 15 поединках за команду Луиса Энрике.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Уоррен Заир-Эмери ещё теги

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