Заир-Эмери может вернуться в состав «ПСЖ» к матчу с «Боруссией»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери почти залечил травму.

Изначально предполагалось, что 17-летний футболист больше не сыграет в 2023 году из-за повреждения, полученного в дебютном матче за сборную Франции против Гибралтара (14:0). По обновлённым данным L'Equipe, Заир-Эмери уже вернулся тренировкам с «ПСЖ», и в клубе считают, что вундеркинд может набрать оптимальные кондиции в ближайшие дни. Хавбека планируют включить в заявку на матч последнего тура групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 13 декабря.

Уоррен Заир-Эмери записал себе в актив два гола и пять результативных пасов в 15 поединках за команду Луиса Энрике.