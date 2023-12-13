​«Боруссия» и «ПСЖ» назвали составы на игру Лиги чемпионов

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов лицом к лицу сойдутся дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».

Наставник «Боруссии» Эдин Терзич включил в основной состав таких игроков: Кобель, Вольф, Хуммельс, Зюле, Бенсебаини, Эзкан, Брандт, Ройс, Адейеми, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Люка Эрнандес, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Кан-Ин, Мбаппе, Коло-Муани.

Матч «Боруссия» - «ПСЖ» начнётся в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

«Боруссия» уже обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» оформит путёвку, если победит, а если нет, то всё будет зависеть от результата матча «Ньюкасл» - «Милан».