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Лига чемпионов

​«Боруссия» и «ПСЖ» назвали составы на игру Лиги чемпионов

13 Декабря 2023 • 22:00 Комментировать
Боруссия Д
0:0
ПСЖ
1 3.65 X 4.70 2 1.85
1-й тайм

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов лицом к лицу сойдутся дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».

Наставник «Боруссии» Эдин Терзич включил в основной состав таких игроков: Кобель, Вольф, Хуммельс, Зюле, Бенсебаини, Эзкан, Брандт, Ройс, Адейеми, Байно-Гиттенс, Фюллькруг.

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Люка Эрнандес, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Кан-Ин, Мбаппе, Коло-Муани.

Матч «Боруссия» - «ПСЖ» начнётся в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

«Боруссия» уже обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» оформит путёвку, если победит, а если нет, то всё будет зависеть от результата матча «Ньюкасл» - «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ

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