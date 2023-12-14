Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«ПСЖ» избежал поражения от дортмундской «Боруссией» и шагнул в плей-офф Лиги чемпионов

14 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:1
ПСЖ

«ПСЖ» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов наведался в Дортмунд, где парижанам нужна была победа, если они не хотели оглядываться на события параллельного матча «Ньюкасла» и «Милана».

Протокол игры  
Боруссия Д1:1ПСЖ
(1:0) Адейеми Карим51'  
  56'Заир-Эмери Уоррен (1:1)
Кобель ГрегорВольф Мариус 69' (Забитцер Марсель ( 69') Зюле НикласХуммельс Матс  57'Бенсебаини РамиБрандт ЮлианЭзкан Салих 69' (Шлоттербек Нико ( 69') Адейеми Карим 81' (Аллер Себастьян ( 81') Ройс МаркоБайно-Гиттенс Джейми 60' (Мален Дониэлл ( 60') Фюллькруг Никлас 81' (Рейна Джованни ( 81')
Запасные: Бланк ХендриДюранвилль ЮлиенЛотка МарсельБуэно ГильермоМайер Александер II
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос Маркос  45'Шкриньяр МиланЭрнандес ЛюкаЗаир-Эмери УорренВитинья IIКан-Ин Ли 68' (Угарте Мануэль ( 68') Коло-Муани РандальМбаппе КилианБаркола Бредли 82' (Асенсио Марко ( 82')
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиДанилу ПерейраЛетелье АлександрТенас Арнау
13 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

В первом туре группового этапа «ПСЖ» выиграл дома у дортмундской «Боруссии» со счётом 2:0. Но если к шестому туру дортмундцы уже обеспечили себе проход в плей-офф Лиги чемпионов, то «ПСЖ» – нет. При этом парижский клуб забирал себе первое место в случае своей победы в Дортмунде. По личным встречам. То есть разницу мячей при равенстве очков между этими командами тогда считать бы не приходилось.

Что при других раскладах? Если «ПСЖ» играл вничью, то для прохода в плей-офф Лиги чемпионов ему нужна была либо ничья в матче «Ньюкасл» – «Милан», либо победа «Милана», против которого парижане имели лучшую статистику личных встреч. При собственном поражении от «Боруссии» парижский клуб устроила бы только ничья между «Ньюкаслом» и «Миланом».

Варианта, при котором «ПСЖ» вообще вылетал бы из еврокубков, не было. Команда Луиса Энрике перед шестым туром имела семь очков в своём активе. У «Ньюкасла» и «Милана» было по пять баллов. Соответственно, игравшие между собой «сороки» и «россонери» никак не могли вдвоём набрать как минимум по два очка. Поэтому стоял вопрос, в какую именно еврокубковую весну вступит парижский клуб.

На третьей минуте Брандт с правого фланга неудачно подал со штрафного – за лицевую линию. Парижане проявили готовность комбинировать в атаке мелкими передачами, ну а Ройс на десятой минуте показал, как умеет бить с линии штрафной после обработки. Доннарумма, в свою очередь, продемонстрировал, как он умеет отражать мяч на линии.

После гостевого углового Витинья пробил издали – Кобель отвёл угрозу. Вскоре Вольф, обыгравшийся с Фюллькругом, не попал в левый угол. Вообще насыщенный пошёл отрезок. Коло-Муани прострелил справа – Ли Кан-Ин не сумел дотянуться. Эрнандес вертикально забросил на Мбаппе, который убрал мяч от Кобеля и ударил в пустой створ, но Зюле в самоотверженном подкате вынес сферу. Плюс Баркола ещё вскоре с левого полуфланга закрутил мяч в дальнюю штангу.

У парижан хорошо получалось выбегать в ответные атаки. На 24-й минуте дортмундцы обрезались на чужой половине и едва не нарвались на пропущенный гол. Мбаппе по центру вывел Коло-Муани на свидание с Кобелем. Тут грузному Зюле уже не хватило скорости. Оказавшись с глазу на глаз с голкипером, Рандаль легонько проткнул мяч в направлении правого угла. И круглый прокатился мимо впритирку со штангой.

Вскоре Доннарумме пришлось спасать свои ворота от выстрела Марко Ройса. Через несколько минут Джанлуиджи отразил попытку Эзкана, а Адейеми добил значительно выше перекладины. Перед этой парой ударов хозяева претендовали на пенальти, но арбитр не увидел криминала в действиях Люка Эрнандеса против Адейеми. В конце тайма команды отметились очередными нереализованными шансами. Коло-Муани, выбежав на рандеву с Кобелем, не переиграл его с правого угла вратарской, а Хуммельс ударил головой вне створа после подачи Брандта.

В раздевалке футболисты «ПСЖ» должны были узнать, что «Ньюкасл» в параллельном матче выигрывает у «Милана». И это стимулировало парижан побеждать во втором тайме, чтобы вернуть себе вторую строчку в группе, которую они потеряли в онлайн-режиме. Однако начался второй тайм не по сценарию гостевой команды. На 51-й минуте Доннарумма разыграл мяч от ворот, и визитёры потеряли его на правом фланге обороны. Бенсебаини удачно сыграл в подкате, Фюллькруг отдал на Адейеми, и тот с нескольких метров поразил правый угол (1:0).

Тут уже «ПСЖ» стал уступать «Ньюкаслу» в онлайн-формате по очкам. Впрочем, недолго команда Луиса Энрике проигрывала «Боруссии». Витинья отдал на Мбаппе, тот стартовал по левому флангу и через рикошет довёл мяч до Заира-Эмери. Удар Уоррена, отскок от Адейеми – и сфера в левом углу ворот хозяев (1:1). Мален мог вернуть «шмелям» преимущество в счёте, но его удар с приличной дистанции в правый угол не застал Доннарумму врасплох.

Реклама


Чтобы не заботиться о развитии событий в параллельном матче, французской команде было прописано побеждать. Но непросто было это сделать. Мбаппе приложился примерно с линии штрафной – чуть правее створа. В другой раз Килиан выбежал один на один, отправил мяч в сетку, отпраздновал гол и узнал, что он отменён из-за офсайда. В итоге на «Сигнал Идуна Парк» осталась ничья 1:1, и повезло команде Луиса Энрике, что «Ньюкасл» не выиграл у «Милана». В том матче даже наоборот случилось. Итак, парижский клуб проследовал в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Ну а «Боруссия», понятное дело, застолбила за собой первую строчку.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига Чемпионов ещё теги

Новости по матчу

13 Декабря
22:00
​«Боруссия» и «ПСЖ» назвали составы на игру Лиги чемпионов
21:30
«Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:55
Рамуш не поможет «ПСЖ» в матче с «Боруссией» Дортмунд
13:57
Клиент PARI поставил 720 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Боруссией» в Лиге чемпионов
10:52
​Терзич: «ПСЖ» знает, что мы хотим победить»
02:11
Боруссия Дортмунд - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Декабря
21:25
​«ПСЖ» с Мбаппе может вылететь из Лиги чемпионов – все интриги среды
20:16
«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:52
Энрике: «ПСЖ» хочет выиграть свою группу в Лиге чемпионов
19:43
Маркиньос: «ПСЖ» наилучшим образом подготовился к матчу с «Боруссией»
18:08
Бесплатный прогноз и ставка на матч Боруссия Д — ПСЖ Лиги чемпионов — 13 декабря 2023
11 Декабря
23:33
​Прогноз на точный счёт матча Боруссия Д – ПСЖ Лиги чемпионов 13 декабря 2023
10 Декабря
15:29
Коло-Муани: «Мы все знаем, что матч с «Боруссией» Дортмунд будет для нас сродни финалу»
07 Декабря
23:04
Заир-Эмери может вернуться в состав «ПСЖ» к матчу с «Боруссией»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
redwhite1959
14 Декабря 2023 в 01:03
Париж без Месси, Неймара и Вератти стал играть в более современный - быстрый и вертикальный футбол. Но исполнители, пришедшие на смену "великим", совсем другого уровня - те же Ли и Коло-Муани. Иначе уже в первом тайме счёт мог быть разгромным в пользу гостей. Но матч - в целом - смотрелся на одном дыхании - обе команды продемонстрировали высокий класс и желание победить!
Футбол онлайн
Окончен
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
3
5.30 4.20 1.65
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
2
1
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
2
0
1.02 25.00 85.00
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
1
1
5.00 2.30 2.55
Видео
Окончен
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
5
3
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
1
2
3.00 2.08 4.70
Видео
Окончен
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
3
2
1.65 3.25 7.30
Видео
Окончен
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
2
1
1.50 3.65 9.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
01:06 · Лига чемпионов
Когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов
00:57 · Лига чемпионов
«Селтик» вырвал победу в матче с «Фейеноордом», команды попрощались с Лигой чемпионов
00:57 · Лига чемпионов
«Атлетико» не оставил шансов «Лацио» и выиграл группу
00:37 · Лига чемпионов
​Ямаль вошёл в историю Лиги чемпионов
00:30 · Лига чемпионов
​«Барселона» пропустила самый быстрый гол в Лиге чемпионов за 12 лет
00:16 · Лига чемпионов
​«Шахтёр» забил странный гол в Лиге чемпионов – боковой судья поспешил
13 Декабря
23:35 · Лига чемпионов
Гвардиола впервые выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов
23:23 · Лига чемпионов
​Две команды завершили групповой Лиги чемпионов без очковых потерь
22:56 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов
22:09 · Лига чемпионов
​Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Антверпеном»
22:00 · Лига чемпионов
​«Боруссия» и «ПСЖ» назвали составы на игру Лиги чемпионов
21:55 · Лига чемпионов
​«Ньюкасл» и «Милан» объявили составы на очную битву
21:30 · Лига чемпионов
«Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Лига чемпионов
«Ньюкасл» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:30 · Лига чемпионов
«Порту» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:3
Все новости
Рекомендуем