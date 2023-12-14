«ПСЖ» избежал поражения от дортмундской «Боруссией» и шагнул в плей-офф Лиги чемпионов

«ПСЖ» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов наведался в Дортмунд, где парижанам нужна была победа, если они не хотели оглядываться на события параллельного матча «Ньюкасла» и «Милана».

В первом туре группового этапа «ПСЖ» выиграл дома у дортмундской «Боруссии» со счётом 2:0. Но если к шестому туру дортмундцы уже обеспечили себе проход в плей-офф Лиги чемпионов, то «ПСЖ» – нет. При этом парижский клуб забирал себе первое место в случае своей победы в Дортмунде. По личным встречам. То есть разницу мячей при равенстве очков между этими командами тогда считать бы не приходилось.

Что при других раскладах? Если «ПСЖ» играл вничью, то для прохода в плей-офф Лиги чемпионов ему нужна была либо ничья в матче «Ньюкасл» – «Милан», либо победа «Милана», против которого парижане имели лучшую статистику личных встреч. При собственном поражении от «Боруссии» парижский клуб устроила бы только ничья между «Ньюкаслом» и «Миланом».

Варианта, при котором «ПСЖ» вообще вылетал бы из еврокубков, не было. Команда Луиса Энрике перед шестым туром имела семь очков в своём активе. У «Ньюкасла» и «Милана» было по пять баллов. Соответственно, игравшие между собой «сороки» и «россонери» никак не могли вдвоём набрать как минимум по два очка. Поэтому стоял вопрос, в какую именно еврокубковую весну вступит парижский клуб.

На третьей минуте Брандт с правого фланга неудачно подал со штрафного – за лицевую линию. Парижане проявили готовность комбинировать в атаке мелкими передачами, ну а Ройс на десятой минуте показал, как умеет бить с линии штрафной после обработки. Доннарумма, в свою очередь, продемонстрировал, как он умеет отражать мяч на линии.

После гостевого углового Витинья пробил издали – Кобель отвёл угрозу. Вскоре Вольф, обыгравшийся с Фюллькругом, не попал в левый угол. Вообще насыщенный пошёл отрезок. Коло-Муани прострелил справа – Ли Кан-Ин не сумел дотянуться. Эрнандес вертикально забросил на Мбаппе, который убрал мяч от Кобеля и ударил в пустой створ, но Зюле в самоотверженном подкате вынес сферу. Плюс Баркола ещё вскоре с левого полуфланга закрутил мяч в дальнюю штангу.

У парижан хорошо получалось выбегать в ответные атаки. На 24-й минуте дортмундцы обрезались на чужой половине и едва не нарвались на пропущенный гол. Мбаппе по центру вывел Коло-Муани на свидание с Кобелем. Тут грузному Зюле уже не хватило скорости. Оказавшись с глазу на глаз с голкипером, Рандаль легонько проткнул мяч в направлении правого угла. И круглый прокатился мимо впритирку со штангой.

Вскоре Доннарумме пришлось спасать свои ворота от выстрела Марко Ройса. Через несколько минут Джанлуиджи отразил попытку Эзкана, а Адейеми добил значительно выше перекладины. Перед этой парой ударов хозяева претендовали на пенальти, но арбитр не увидел криминала в действиях Люка Эрнандеса против Адейеми. В конце тайма команды отметились очередными нереализованными шансами. Коло-Муани, выбежав на рандеву с Кобелем, не переиграл его с правого угла вратарской, а Хуммельс ударил головой вне створа после подачи Брандта.

В раздевалке футболисты «ПСЖ» должны были узнать, что «Ньюкасл» в параллельном матче выигрывает у «Милана». И это стимулировало парижан побеждать во втором тайме, чтобы вернуть себе вторую строчку в группе, которую они потеряли в онлайн-режиме. Однако начался второй тайм не по сценарию гостевой команды. На 51-й минуте Доннарумма разыграл мяч от ворот, и визитёры потеряли его на правом фланге обороны. Бенсебаини удачно сыграл в подкате, Фюллькруг отдал на Адейеми, и тот с нескольких метров поразил правый угол (1:0).

Тут уже «ПСЖ» стал уступать «Ньюкаслу» в онлайн-формате по очкам. Впрочем, недолго команда Луиса Энрике проигрывала «Боруссии». Витинья отдал на Мбаппе, тот стартовал по левому флангу и через рикошет довёл мяч до Заира-Эмери. Удар Уоррена, отскок от Адейеми – и сфера в левом углу ворот хозяев (1:1). Мален мог вернуть «шмелям» преимущество в счёте, но его удар с приличной дистанции в правый угол не застал Доннарумму врасплох.

Реклама

Чтобы не заботиться о развитии событий в параллельном матче, французской команде было прописано побеждать. Но непросто было это сделать. Мбаппе приложился примерно с линии штрафной – чуть правее створа. В другой раз Килиан выбежал один на один, отправил мяч в сетку, отпраздновал гол и узнал, что он отменён из-за офсайда. В итоге на «Сигнал Идуна Парк» осталась ничья 1:1, и повезло команде Луиса Энрике, что «Ньюкасл» не выиграл у «Милана». В том матче даже наоборот случилось. Итак, парижский клуб проследовал в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Ну а «Боруссия», понятное дело, застолбила за собой первую строчку.

Кирилл Иванцов