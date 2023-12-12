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Лига чемпионов

​«ПСЖ» с Мбаппе может вылететь из Лиги чемпионов – все интриги среды

12 Декабря 2023 • 21:25 Комментировать
Црвена Звезда
...
Манчестер Сити
1 7.70 X 5.50 2 1.38
Через 22 ч. 10 мин.

В среду вечером пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. По их результатам будут разыграны последние два билета в плей-офф главного клубного турнира континента. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к квартетам от E до H, анализируя турнирные расклады.

Регламент

Для начала посмотрим, что говорит регламент Лиги чемпионов о ситуациях, когда команды набирают одинаковое количество очков в группе. Порядок критериев для таких случаев следующий: личные встречи (количество очков, разность голов), общая разность голов, общее количество забитых голов, общее количество забитых голов на выезде, общее количество побед, общее количество голевых побед, очки фэйр-плей, позиция в клубном рейтинге УЕФА.

Группа E

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 Атлетико 5 3 2 9 15:6 11
2 Лацио 5 3 1 1 7:5 10
3 Фейеноорд 5 2 0 3 8:8 6
4 Селтик 5 0 1 4 3:14 1

«Атлетико» - «Лацио»

«Селтик» - «Фейеноорд»

«Атлетико» и «Лацио» обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре эти команды разыграют первое место: мадридцам достаточно не проиграть, а римлянам, понятное дело, нужна только гостевая победа.

«Фейеноорд» точно финиширует на третьем месте и продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы. «Селтик» останется последним – в среду шотландская команда будет прощаться с еврокубками.

Группа F

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 Боруссия Д 5 3 1 1 6:3 10
2 ПСЖ 5 2 1 2 8:7 7
3 Ньюкасл 5 1 2 2 5:5 5
4 Милан 5 1 2 2 3:7 5

«Боруссия» Д - «ПСЖ»

«Ньюкасл» - «Милан»

«Боруссия» уже вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В последнем туре команда Эдина Терзича будет стараться удержать первое место в группе. Чтобы решить задачу, дортмундцам нужно набрать очки в матче против «ПСЖ». При поражении «Боруссия» опустится на второе место, поскольку будет уступать представителю Лиги 1 по личным встречам (в первом круге дортмундцы уступили парижанам 0:2).

«ПСЖ» точно выйдет в плей-офф Лиги чемпионов при своей победе в Дортмунде, причём с первого места (при таком раскладе у парижан будет 6 очков в очных играх против «Боруссии», и они обойдут конкурента).  

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Если «ПСЖ» сыграет вничью с «Боруссией», то итоговое место команды Луиса Энрике будет зависеть от результата параллельного матча. Надо понимать, что:

А) «ПСЖ» превосходит «Милан» по личным встречам (победа 3:0, поражение 1:2).

Б) «ПСЖ» уступает «Ньюкаслу» по личным встречам (поражение 1:4, ничья 1:1).

То есть при своей ничьей «ПСЖ» выйдет в плей-офф со второго места, если «Ньюкасл» не обыграет «Милан». «ПСЖ» останется на второй строчке даже в случае поражения от «Боруссии», если матч между «Ньюкаслом» и «Миланом» завершится вничью.

Отдельно стоит отметить, что «ПСЖ» точно продолжит еврокубковый сезон хотя бы в Лиге Европы – финишировать ниже третьего места команда Луиса Энрике не может.

«Ньюкаслу» для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов нужно обыгрывать «Милан» и надеяться на то, что «ПСЖ» не обыграет «Боруссию». Как мы уже отметили, «Ньюкасл» по результатам личных встреч превосходит «ПСЖ» - если команды в итоге наберут по 8 баллов, англичане будут выше.

Если «Ньюкасл» обыграет «Милан», но «ПСЖ» свой матч тоже выиграет, английская команда останется на третьей позиции и получит билет в Лигу Европы. Также «Ньюкасл» финиширует третьим, если сыграет с «Миланом» вничью - у англичан и итальянцев будет поровну очков и паритет в очных матчах (две ничьи), но «сороки» превзойдут «россонери» по общей разности голов (0 против -4).

Если «Ньюкасл» проиграет, то опустится на последнее место и вылетит из еврокубков.

«Милан» уступает «ПСЖ» по результатам личных встреч (2:1, 0:3), поэтому положение команды Стефано Пиоли непростое: чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, нужно не просто обыгрывать «Ньюкасл» на выезде, но и надеяться на поражение «ПСЖ» от «Боруссии». Третье место и билет в Лигу Европы «Милан» получит в случае, если победит, а «ПСЖ» не проиграет. Если «Милан» в Англии сыграет вничью или проиграет, то останется последним и вылетит из еврокубков.

Группа G

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 Манчестер Сити 5 5 0 0 15:5 15
2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 11:9 9
3 Янг Бойз 5 1 1 3 6:11 4
4 Црвена Звезда 5 0 1 4 5:12 1

«РБ Лейпциг» - «Янг Бойз»

«Црвена Звезда – «Манчестер Сити»

В группе G турнирных интриг совсем не осталось. «Манчестер Сити» обеспечил себе первое место, «РБ Лейпциг» - второе, «Янг Бойз» - третье, а «Црвена Звезда» прощается с еврокубками. Сербская команда по итогам последнего тура может догнать швейцарцев по очкам, но в таком случае «Янг Бойз» будет выше по результатам личных встреч (4 очка против 1).

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Группа H

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 Барселона 5 4 0 1 10:3 12
2 Порту 5 3 0 2 10:5 9
3 Шахтёр 5 3 0 2 7:7 9
4 Антверпен 5 0 0 5 3:15 0

«Антверпен» - «Барселона»

«Порту» - «Шахтёр»

«Барселона» уже обеспечила себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. С вероятностью в 99% команда Хави останется на первом месте в своей группе. «Сине-гранатовые» превосходят по личным встречам «Порту» (6 очков против 0), а в личных встречах с «Шахтёром» имеют паритет (победа 2:1, поражение 0:1). То есть «Барселона» может опуститься на второе место, если проиграет «Антверпену», а «Шахтёр» обыграет «Порту». При этом счета должны быть такими, чтобы общая разность голов оказалась лучше у украинской команды. Сейчас у «Барсы» разность +7, а у «Шахтёра» - 0. Представить такой расклад в реальной жизни сложно.

«Порту» и «Шахтёр» в очной дуэли разыграют второй билет в 1/8 финала. «Порту» хватит и ничьей, ведь при равенстве очков «драконы» будут выше по результатам личных встреч (в первом круге они победили 3:1). «Шахтёру» же нужна победа. Неудачник противостояния на «Драгау» продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.

«Антверпен» постарается достойно хлопнуть дверью в последнем матче еврокубкового сезона.

Подготовил Александр Тихий.

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