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Коло-Муани: «Мы все знаем, что матч с «Боруссией» Дортмунд будет для нас сродни финалу»

10 Декабря 2023 • 15:29 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
13.12 23:00

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани поделился ожиданиями от заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с дортмундской «Боруссией». Если парижане проиграют этот поединок, а «Милан» или «Ньюкасл» заберут три очка в параллельном матче, команда Луиса Энрике вылетит из Лиги чемпионов.

«Мы все знаем, что матч с «Боруссией» Дортмунд будет для нас сродни финалу. Мы не будем лгать, если скажем, что на кону стоят наши жизни. Это вызов, который мы должны принять. Думаю, у нас есть всё необходимое для того, чтобы выиграть матч с «Боруссией», – цитирует Коло-Муани журналист Адриен Гренье.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Рандаль Коло-Муани ещё теги

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БОРУССИЯ Д ПСЖ
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