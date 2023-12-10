Коло-Муани: «Мы все знаем, что матч с «Боруссией» Дортмунд будет для нас сродни финалу»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани поделился ожиданиями от заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с дортмундской «Боруссией». Если парижане проиграют этот поединок, а «Милан» или «Ньюкасл» заберут три очка в параллельном матче, команда Луиса Энрике вылетит из Лиги чемпионов.

«Мы все знаем, что матч с «Боруссией» Дортмунд будет для нас сродни финалу. Мы не будем лгать, если скажем, что на кону стоят наши жизни. Это вызов, который мы должны принять. Думаю, у нас есть всё необходимое для того, чтобы выиграть матч с «Боруссией», – цитирует Коло-Муани журналист Адриен Гренье.