​Терзич: «ПСЖ» знает, что мы хотим победить»

Дортмундская «Боруссия» проводит прекрасный сезон в Лиге чемпионов, команда идет на первом месте в своей группе и близка к тому, чтобы гарантировать себе его - для этого достаточно в среду не проиграть французскому «ПСЖ». Но боснийский наставник клуба Эдин Терзич настраивает своих подопечных не на ничью, а на победу.

- Им нужна победа, но они должны знать - мы тоже хотим победить. На матч придут более восьмидесяти тысяч зрителей, разве это недостаточная мотивация для того, чтобы стремиться к победе? - цитирует слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Дортмундская «Боруссия» побеждала в Лиге чемпионов лишь один раз - в 1997 году.