​Заир-Эмери стал самым молодым французским автором гола в Лиге чемпионов

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» сумел вырвать очко в Дортмунде, сыграв вничью с «Боруссией». Гол со стороны парижан забил вундеркинд клуба - Уоррен Заир-Эмери. Он стал самым юным автором гола среди французских игроков за всю историю Лиги чемпионов.

До него им был Карим Бензема, в декабре 2005 года забивший в возрасте 17 лет т 352 дня. Уоррену в день гола, то есть вчера, было 17 лет 280 дней. Подиум замыкает Килиан Мбаппе, в феврале 2017 года забивший свой первый гол в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет 63 дней.

«ПСЖ» в итоге занял второе место в своей группе.