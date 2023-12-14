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​Заир-Эмери стал самым молодым французским автором гола в Лиге чемпионов

14 Декабря 2023 • 08:26 Комментировать
Боруссия Д
1:1
ПСЖ

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» сумел вырвать очко в Дортмунде, сыграв вничью с «Боруссией». Гол со стороны парижан забил  вундеркинд клуба - Уоррен Заир-Эмери. Он стал самым юным автором гола среди французских игроков за всю историю Лиги чемпионов.

До него им был Карим Бензема, в декабре 2005 года забивший в возрасте 17 лет т 352 дня. Уоррену в день гола, то есть вчера, было 17 лет 280 дней. Подиум замыкает Килиан Мбаппе, в феврале 2017 года забивший свой первый гол в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет 63 дней.

«ПСЖ» в итоге занял второе место в своей группе.


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Карим Бензема ПСЖ Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери ещё теги
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