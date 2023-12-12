Энрике: «ПСЖ» хочет выиграть свою группу в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о турнирном положении команды перед важным матчем Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

«Наша судьба в этой сложной группе находится в наших руках. Мы хотим провести хороший матч, победить и финишировать на вершине таблицы», — заявил Энрике журналистам.

Перед стартом заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает второе место, набрав семь очков.

Матч «Боруссия» - «ПСЖ» пройдет завтра, 13 декабря. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.

Отметим, что парижане гарантируют себе выход в плей-офф в случае победы.